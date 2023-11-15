Путин призвал бороться с попытками расколоть общество России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении с 30-летием основания Роскомнадзора заявил о необходимости продолжать борьбу с попытками расколоть российское общество. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что сейчас компетентная, ответственная и слаженная работа сотрудников Роскомнадзора востребована как никогда.

Российский лидер отметил, что в настоящее время ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы, в связи с этим необходимо не только оперативно отвечать на появляющиеся риски, но и действовать на опережение.

Путин, в частности, призвал внедрять перспективные подходы, которые позволят широко примять передовые электронные технологии в области государственного управления, здравоохранения, образования.

При этом президент РФ подчеркнул, что под особенным контролем должны находиться задачи по борьбе с экстремистской идеологией, попытками расколоть российское общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь.

Ранее Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян.