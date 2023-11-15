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В офисе Зеленского заявили, что Украина получила от США обещания дальнейшей поддержки

Ермак заявил, что Украина получила в США обещания дальнейшей поддержки

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STR/NurPhoto/Reuters

Делегация Украины в ходе визита в США 13–14 ноября получила обещания дальнейшей поддержки, хотя в этой сфере и остаются вопросы, связанные с законодательным процессом в конгрессе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Укринформ».

По его словам, украинская делегация возвращается на Украину со стойким ощущением, что «США как друг для Украины» остаются с ней и верят в ее победу.

Ермак отметил, что во время визита в США обсуждалось продолжение как военной, так и прямой бюджетной поддержки Украине, а также новые санкции в отношении России. Он также сообщил, что во время встречи с конгрессменами и другими политиками представил план действий Украины до конца этого года и в 2024 году.

На этой неделе на мероприятии в Вашингтоне Ермак заявил, что 2024 год станет решающим для ВСУ. Он попросил западные страны продолжить оказывать поддержку Украине, вводить больше санкций в отношении России, а также помочь укрепить систему ПВО из-за возможных атак по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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