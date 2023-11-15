Байден назвал нацистскими высказывания Трампа

Президент США Джо Байден сравнил заявления своего предшественника Дональда Трампа с выступлениями лидеров фашистской Германии. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

«Есть много причин быть против Дональда Трампа, но он не должен быть президентом», — сказал Байден на встрече, посвященной сбору средств для его предвыборной кампании в Сан-Франциско.

Президент напомнил, за последние несколько дней Трамп заявлял, что, если он одержит победу в президентской гонке, то будет преследовать всех, кто выступает против него, «паразитов в Америке».

По словам Байдена, Трамп использует тот язык, на котором говорила Германия в 1930-е годы.

Также Трамп ранее заявлял, что «кровь в Америке отравлена». Президент вновь отметил, что это отголоски тех фраз, которые употреблялись в нацистской Германии.



Следующие выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что примет участие в гонке. Трамп сообщил о том же в ноябре 2022 года.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.