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В Вашингтоне заявили, что Китай и дальше будет поддерживать Россию

В США пришли к выводу, что Китай решил не отказываться от поддержки России

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Китай и далее, несмотря на все «дипломатические издержки», будет оказывать поддержку России. Такой вывод содержится в докладе американо-китайской комиссии по экономике и безопасности, который был направлен в конгресс США.

В документе отмечается, что Россия является самым важным военным партнером Китая. Отношения между Москвой и Пекином демонстрируют их стратегическое единство против США. Кроме того, они позволяют Китаю осуществить отработку военных навыков и получить российские передовые оборонные технологии. В первую очередь, китайцы заинтересованы в технологиях, которые относятся к подводным лодкам, так как в этой сфере они пытаются догнать США.

Поэтому невзирая на снижение эффективности своей дипломатии в Европе, говорится в докладе, Пекин и далее будет поддерживать Москву.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином будет успешной при налаживании связей между двумя странами.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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