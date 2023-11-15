В ООН заявили о проявлении системного расизма в США

По результатам посещения Соединенных Штатов специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. заявила о продолжающемся систематическом расизме и расовой дискриминации. В ходе своего визита она посетила несколько штатов и планирует представить доклад о своей поездке в июне 2024 года, пишет РИА Новости.

В частности, Ашвини К. П. выразила обеспокоенность тем, что правительственные инициативы, направленные на борьбу с расизмом, пока не привели к значительным улучшениям для большинства людей и не решают проблему превосходства белых, которая лежит в основе неравенства в области власти. Это поддерживает современные формы расизма и расовой дискриминации.

Она также отметила координированное сопротивление инициативам, направленным на достижение расовой справедливости. Многие из тех, с кем она встретилась во время своей поездки, говорили о необходимости бороться за свои основополагающие права и о том, как часто им приходится сталкиваться с препятствиями.

Специалист подчеркнула, что Соединенные Штаты находятся на критическом этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Проявления расизма оказывают влияние на людей, принадлежащих к расово маргинализированным группам, на каждом этапе их жизни исторически, систематически и институционально, говорится в заявлении эксперта ООН.

В ноябре Комитет ООН по правам человека также отмечал в своем докладе, что уголовное правосудие в США более сурово по отношению к этническим меньшинствам, чем к белым. Чернокожих чаще всего приговаривают к высшей мере наказания и выносят более строгие приговоры.

В начале ноября комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма.

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