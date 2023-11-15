Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также переговоров с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс.

»Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско во вторник, за день до своей долгожданной встречи с американским коллегой Джо Байденом», — говорится в материале.

Подчеркивается, что последний раз китайский лидер посещал Соединенные Штаты шесть лет назад.

Саммит АТЭС продлится 15 — 17 ноября. Встреча лидеров СИ и Байдена на полях саммита запланирована на 15 ноября.

До этого сообщалось, что предстоящую встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина можно будет считать успешной, если главы государств договорятся о налаживании коммуникации между двумя странами. Об этом журналистам рассказал американский лидер

Ранее в КНР назвали условие для налаживания отношений с США.