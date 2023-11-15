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Путин собирается вручить госнаграды представителям избиркомов

Путин 15 ноября вручит госнаграды представителям избиркомов

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 15 ноября, вручит государственные награды представителям избирательных комиссий по случаю 30-летия избирательной системы России, передает РИА Новости.

По данным агентства, на встречу с главой государства были приглашены члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и руководители региональных избиркомов России.

24 сентября 2023 года избирательной системе России исполнилось 30 лет.

14 ноября Путин подписал закон, уточняющий порядок проведения выборов президента России. В документе содержатся нормы о проведении голосования в регионах, в которых действует военное положение; о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках; а также об особенностях проведения процедуры за пределами России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

До этого ЦИК России на очередном заседании утвердила порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ, а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой. Всего было утверждено 113 574 550 штук бюллетеней.

Ранее в Совфеде поддержали поправки в закон о выборах президента.

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