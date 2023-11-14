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В США заявили, что отказ Зеленского от переговоров приведет к восстанию на Украине

Военный эксперт Брайен: только переговоры с Россией спасут Украину от восстания

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Максим Богодвид/РИА Новости

В случае, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, то внутри страны могут начаться протесты. Об экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен написал в статье на портале Weapons and Strategy.

По мнению Брайена, Киев должен найти способ договориться с Москвой, иначе он столкнется с внутренним восстанием.

Эксперт считает, что украинское государство находится на грани распада. Режим Зеленского не обладает устойчивостью и рухнет из-за колоссальных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Брайан подчеркнул, что нынешняя украинская армия в большей части состоит из не имеющих никакой подготовки юношей, пожилых мужчин и женщин.

Ранее начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что юридическое завершение конфликта между Москвой и Киевом может затянуться на десятки лет, приведя в качестве примера ситуацию с мирным договором между Россией и Японией, который не подписан с 1945 года из-за претензий Токио по Курильским островам.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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