В США рассказали об укрытиях палестинских группировок в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что радикальные палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) используют больницы в секторе Газа для поддержки своих вылазок и содержания заложников. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у Вашингтона есть информация о том, что палестинские группировки используют некоторые больнице в Газе, в том числе медучреждение «Аш-Шифа», а также туннели под ними, чтобы скрывать и поддерживать свои действия и удерживать заложников.

До этого президент Индонезии Джоко Видодо в рамках встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Джакарта призывает Вашингтон сделать больше, чтобы остановить зверства в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».