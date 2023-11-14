Стал известен кандидат на пост замглавы Минтранса России

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять пост замминистра транспорта Российской Федерации, курирующего авиацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортном комплексе РФ.

У него поинтересовались, кто может занять данную должность.

«Потешкин», — ответил источник.

До этого стало известно, что заместитель министра транспорта Игорь Чалик перейдет на другую позицию в транспортной отрасли.

Отмечается, что потом он планирует перейти на другую позицию в транспортном комплексе.

«Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России», — добавили в министерстве транспорта Российской Федерации.

До этого агентство «Интерфакс» со ссылкой на два источника в отрасли сообщило, что заместитель главы министерства транспорта Российской Федерации Игорь Чалик, курирующий авиационную отрасль, в декабре может покинуть свой пост

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.