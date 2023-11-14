Боррель заявил об отсутствии конкретики по поставкам F-16 Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретики по срокам передачи истребителей F-16 Украине. По его словам, подготовка пилотов продолжается, сообщает РИА Новости.

«Я не имею какой-либо конкретной информации о том, когда именно первые F-16 будут летать в украинском небе. Подготовка пилотов продолжается, это займет время…», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что «никто не отправит пилотов управлять самолетами без полной подготовки».

Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским пилотам понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить обучение управлению истребителями четвертого поколения F-16 в США.

До этого представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что власти страны рассчитывают получить первую партию истребителей F-16 уже весной 2024 года. Как он сказал, Киев с нетерпением ждет завершения тренировок летчиков за рубежом.

Ранее политолог назвал главную проблему с поставками F-16 Украине.