Боррель рассказал о развертывании Сил быстрого реагирования ЕС

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС выведет свои Силы быстрого реагирования численностью пять тысяч человек на уровень полной оперативной готовности к 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к 2025 году Евросоюз выведет на уровень полной оперативной готовности Силы быстрого реагирования, численность которых составляет пять тысяч человек.

До этого министры иностранных дел и обороны Евросоюза одобрили первую в истории оборонную концепцию Евросоюза «Стратегический компас ЕС».

Отмечается, что оборонная концепция подразумевает создание собственных Сил быстрого реагирования численностью до 5 тыс. человек.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал в интервью местной газете Le Soir, что Евросоюз создаст свою армию, но не сразу. «Я надеюсь, но я не наивен и понимаю, что это займет время», — объяснил премьер.

Он подчеркнул, что такое решение ЕС не будет идти вразрез с деятельностью НАТО и позволит эффективнее организовывать безопасность в регионе.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.