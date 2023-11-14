Боррель рассказал о развертывании Сил быстрого реагирования ЕС

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС выведет свои Силы быстрого реагирования численностью пять тысяч человек на уровень полной оперативной готовности к 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, к 2025 году Евросоюз выведет на уровень полной оперативной готовности Силы быстрого реагирования, численность которых составляет пять тысяч человек.
До этого министры иностранных дел и обороны Евросоюза одобрили первую в истории оборонную концепцию Евросоюза «Стратегический компас ЕС».
Отмечается, что оборонная концепция подразумевает создание собственных Сил быстрого реагирования численностью до 5 тыс. человек.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо рассказал в интервью местной газете Le Soir, что Евросоюз создаст свою армию, но не сразу. «Я надеюсь, но я не наивен и понимаю, что это займет время», — объяснил премьер.
Он подчеркнул, что такое решение ЕС не будет идти вразрез с деятельностью НАТО и позволит эффективнее организовывать безопасность в регионе.
Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.