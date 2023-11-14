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Боррель надеется, что Венгрия разблокирует транш военной помощи Украине на €500 млн

Боррель надеется, что Венгрия разблокирует военную помощь Киеву на €500 млн

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что Венгрия в ближайшее время разблокирует восьмой транш военной помощи Киеву на €500 млн. Его слова приводит ТАСС.

«Венгерский министр объяснил нам, что предстоит новая встреча сегодня с украинской стороной в попытке разблокировать восьмой транш, я думаю, есть возможность [добиться результата]», — заявил Боррель в ответ на вопрос об оказании помощи Украине в обход Венгрии.

Он выразил надежду, что транш «наконец» будет разблокирован. По этому вопросу других решений не обсуждается, подчеркнул политик.

По его словам, в Евросоюзе также надеются согласовать €20 млрд евро на военную помощь Киеву в следующие четыре года. Глава евродипломатии отметил, что пакет военной помощи обсуждается параллельно с макрофинансовой помощью на 2024-2027 годы в размере €50 млрд.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала выделение €500 млн из Европейского фонда мира на поставку вооружений Украине, поскольку не получила гарантий, что компании страны больше не попадут в список «спонсоров войны».

Ранее Боррель призвал не спекулировать на возможном урезании помощи США Украине.

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