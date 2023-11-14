В МИД Израиля заявили, что Гутерриш не достоин возглавлять ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не обладает необходимыми качествами, чтобы возглавлять международную организацию. Такое заявление в ходе пресс-конференции в отделении ООН в Женеве сделал израильский министр иностранных дел Эли Коэн, сообщила газета The Jerusalem Post.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Гутерриш сделал недостаточно для осуждения деятельности палестинского движения ХАМАС. Более того, генеральный секретарь международной организации по своей позиции оказался слишком близок к Ирану.

«Гутерриш не заслуживает быть главой ООН», — подчеркнул Коэн.

Он добавил, что руководитель международной организации должен «ясно и громко» призвать к освобождению сектора Газа от членов движения ХАМАС. То же касается любого другого суверенного государства, указал министр.

«Все говорили, что ХАМАС хуже ИГИЛ (организация запрещена в России). Почему он (Гутерриш — «Газета.Ru») не может этого сказать?» — поинтересовался глава ведомства.

По данным издания, в Женеве израильский министр провел встречу с руководителями Международного Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также в мероприятии приняли участие родственники людей, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.

Ранее правительство Турции направило в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.