Израиль призвал международное сообщество добиться освобождения Газы от ХАМАС

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал мировое сообщество добиться освобождения территории сектора Газа от ХАМАС. На пресс-конференции в Женеве он также заявил, что удерживаемые радикальной группировкой заложники должны быть немедленно освобождены, передает ТАСС.

«Мы здесь, чтобы призвать к немедленному освобождению всех гражданских лиц, детей, женщин, стариков…Международное сообщество должно ясно заявить: «Освободите Газу от ХАМАС!», — заявил Коэн.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий необходимо не только для безопасности Израиля, но и для мирного населения анклава.

«Мы воюем за государство Израиль, но также воюем за человеческое достоинство… Если мы не победим, то следующими будете вы», — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее посол Израиля назвал Газу «крупнейшим террористическим комплексом в мире».