В сейме Польши «запасаются попкорном» перед формированием кабмина Моравецкого

Спикер нижней палаты польского парламента Шимон Холовня заявил, что начал «запасаться попкорном» в преддверии формирования нового правительства республики. Его слова передает РИА Новости.

Законодатель отметил, что речь идет о попытках создания в кабинете министров большинства проигравшей на выборах партии «Право и справедливость». При этом председатель сейма не исключил, что в результате произойдет «впечатляющее» формирование меньшинства из членов данного политического объединения.

«Я в нетерпении «запасаюсь попкорном». <...> Это ситуация, в которой полькам и полякам, которые ожидают нового правительства, заслоняют глаза», — подчеркнул Холовня, общаясь с журналистами.

Также он добавил, что «удовольствие» от созерцания создания нового правительства должно закончиться максимум через 28 дней. Как отметил спикер нижней палаты парламента, из-за конституционных сроков процесс придется завершить, даже если представители партии «Право и справедливость» во главе с премьер-министром страны Матеушем Моравецким не захотят этого делать.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное.

Ранее в сейме Польши назвали «игрой» решение президента дать Моравецкому шанс сформировать новое правительство.