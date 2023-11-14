Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В СНБО Украины оценили проведение выборов президента в стране

В СНБО Украины опасаются большой беды из-за дискуссий в случае выборов президента

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил опасение в связи с тем, что политические дискуссии в случае проведения в стране президентских выборов могут привести к «большой беде». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если во время военных действий начать политическую дискуссию в связи с проведением президентских выборов, то случится «большая беда». Он добавил, что в стране есть пророссийские силы.

Данилов утверждает, что в текущий момент Украина не имеет «ни технической, ни политической возможности для того, чтобы провести выборы». Он подчеркнул, что технически невозможно создать условия для голосования украинцев за границей, провести голосование военных на фронте.

До этого руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на Киев со стороны Запада нет давления в вопросе проведения президентских выборов в стране.

Он добавил, что если партнеры Украины помогут решить этот вопрос, то «власть в лице президента готова [к выборам]».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий