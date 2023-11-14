В СНБО Украины оценили проведение выборов президента в стране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил опасение в связи с тем, что политические дискуссии в случае проведения в стране президентских выборов могут привести к «большой беде». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если во время военных действий начать политическую дискуссию в связи с проведением президентских выборов, то случится «большая беда». Он добавил, что в стране есть пророссийские силы.

Данилов утверждает, что в текущий момент Украина не имеет «ни технической, ни политической возможности для того, чтобы провести выборы». Он подчеркнул, что технически невозможно создать условия для голосования украинцев за границей, провести голосование военных на фронте.

До этого руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на Киев со стороны Запада нет давления в вопросе проведения президентских выборов в стране.

Он добавил, что если партнеры Украины помогут решить этот вопрос, то «власть в лице президента готова [к выборам]».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.