Президент Литвы провел «интересную дискуссию» с Орбаном по Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что провел «интересную дискуссию» с премьер-министром Виктором Орбаном по событиям на Украине. По его словам, стороны также обсудили позицию Будапешта в отношении России, передает LRT.

«Говорить нужно всегда. Я верю в силу диалога, и когда ты говоришь с очень четкими аргументами и к ним прислушиваются, это определяет позицию тех стран, которые, как мы считаем, находятся по другую сторону баррикад. Даже вчера у нас был вполне нормальный разговор», — заявил Науседа.

Как сообщил президент Латвии, он задал Орбану риторический вопрос о том, что произошло бы, если бы страны Запада не оказали поддержку Украине и какие угрозы это принесло самой Венгрии.

«Это была интересная дискуссия», — констатировал Науседа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина во всех отношениях не готова начинать переговоры о ее членстве в Европейском союзе. Он подчеркивал, что Украина далека от членства в Евросоюзе, «как Мако от Иерусалима».

Орбан также сообщил, что Будапешт никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета Евросоюза и ее прием в ЕС с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов.

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан сообщал, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в ЕС, так как права венгерского меньшинства на Украине нарушаются.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что страна не поддерживает Украину в намерении присоединиться к Евросоюзу из-за вопроса восстановления прав венгерского меньшинства.

Ранее Орбан рассказал о кооперации Украины и США по решению о мирном договоре с РФ.