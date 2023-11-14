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В ДНР рассказали, кто ответит за махинации США с финансированием Украины

Гагин: Зеленского посадят, даже при раскрытии махинаций США с помощью Украины

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в любом случае придется «отсидеть», даже если в США докажут факт махинаций со стороны американского правительства при оказании финансовой помощи другому государству. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал статью в журнале The American Conservative, в которой говорится о возможном мошенничестве в процессе выделения Вашингтоном денег на поддержку Киева. По данным издания, до сих пор США ежемесячно тратили на украинский конфликт до $1,5 млрд.

Как сказал Гагин, в результате за все время с начала российской специальной военной операции (СВО) американское руководство предоставило Украине более $111 млрд. По словам советника главы региона, это «вполне себе приличная» сумма.

«Дело в том, что само издание упрекает [президента США] Джо Байдена и его кабинет в том, что не вся сумма дошла до Украины. По их подсчетам, более $37 млрд были похищены», — подчеркнул он.

В то же время Гагин отметил, что американское руководство способно самостоятельно разобраться в ситуации. Вашингтон сам накажет виновных «у себя дома», добавил советник.

Тем не менее он не исключил, что Зеленскому все равно придется понести наказание за пропажу денег. Украинский лидер является тем человеком, который «подписывает все платежи» и подтверждает получение обещанных стране средств в полном объеме.

Из-за этого, по мнению Гагина, именно Зеленскому предстоит «отсидеть» по итогам расследования. При этом советник главы ДНР усомнился, что из-за возрастных особенностей 80-летний американский лидер вообще заметит начало разбирательства о хищении средств.

Ранее в США заявили, что из-за отсутствия финансирования Украина рискует столкнуться с масштабными сокращениями в государственных органах.

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