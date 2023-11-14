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В Кремле заявили о переносе совещания по ТЭК с участием Путина

Песков: планировавшееся у Путина совещание по вопросам ТЭК перенесено

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Павел Бедняков/РИА Новости

Совещание с участием президента РФ Владимира Путина, в ходе которого должны были обсуждаться вопросы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны, перенесено на неопределенный срок. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По сути в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня», — сказал представитель главы государства.

Он добавил, что по этой причине руководство страны решило перенести совещание. При этом Песков не стал отвечать на вопрос, на какую дату было перенесено заседание, и пообещал оповестить журналистов о сроках проведения мероприятия в другое время.

4 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что топливно-энергетический комплекс государства продолжает активно развиваться даже в условиях санкционного давления со стороны стран Запада. По словам заместителя главы правительства, российская экономика существует в условиях жестких рестрикций последние девять лет — с 2014 года.

В то же время он подчеркнул, что пока рано делать какие-либо прогнозы о влиянии будущих санкций на российский ТЭК. Как он сказал, сейчас властям нужно проанализировать возможные меры США и их союзников.

Ранее в США заявили, что введение потолка цен на российскую нефть случайно спровоцировало укрепление рубля.

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