США и Британия ввели новые санкции против ХАМАС

США и Великобритания ввели новый пакет санкций против лидеров палестинского движения ХАМАС и организаций, финансирующих боевиков. Об этом сообщило американское министерство финансов на своем сайте.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело третий раунд санкций против физических и юридических лиц, связанных с ХАМАС, после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября», — говорится в сообщении.

В нем определяются ключевые должностные лица ХАМАС и механизмы, с помощью которых Иран оказывает поддержку группировке и Палестинскому исламскому джихаду (организация запрещена в России), уточнили там и добавили, что новые рестрикции «скоординированы с действиями Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и его пособников».

Минфин США добавил, что Вашингтон продолжит работать со своими партнерами, чтобы лишить ХАМАС «возможности собирать и использовать средства для совершения своих злодеяний».

10 ноября сообщалось, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против представителей ХАМАС.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.