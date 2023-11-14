Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США и Британия ввели новые санкции против ХАМАС

США и Британия ввели новые санкции против лидеров и финансистов ХАМАС

close
100%
Ahmed Zakot/Global Look Press

США и Великобритания ввели новый пакет санкций против лидеров палестинского движения ХАМАС и организаций, финансирующих боевиков. Об этом сообщило американское министерство финансов на своем сайте.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело третий раунд санкций против физических и юридических лиц, связанных с ХАМАС, после террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября», — говорится в сообщении.

В нем определяются ключевые должностные лица ХАМАС и механизмы, с помощью которых Иран оказывает поддержку группировке и Палестинскому исламскому джихаду (организация запрещена в России), уточнили там и добавили, что новые рестрикции «скоординированы с действиями Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и его пособников».

Минфин США добавил, что Вашингтон продолжит работать со своими партнерами, чтобы лишить ХАМАС «возможности собирать и использовать средства для совершения своих злодеяний».

10 ноября сообщалось, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против представителей ХАМАС.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий