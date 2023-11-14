В США спрогнозировали ход мирных переговоров Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин будет разговаривать с украинским лидером Владимиром Зеленским с позиции силы, если главы государств все же сядут за стол переговоров. На это в ходе интервью для YouTube-канала Stephen Gardner указал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн.

Он выразил уверенность, что в ходе переговоров Москва начнет «диктовать свои условия» Киеву для подписания мирного договора. По словам эксперта, причиной для подобных действий со стороны российского президента станет признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель истинной цели Минских соглашений.

«У него (Владимира Путина — «Газета.Ru») не осталось никакого доверия к людям, с которыми он ведет переговоры. Так что, если переговоры [об урегулировании украинского конфликта] будут, [Россия] займет объективную позицию силы», — подчеркнул бывший аналитик американских спецслужб.

В декабре 2022 года экс-глава немецкого правительства заявила, что Минские соглашения являлись способом выиграть время для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимой техникой и боеприпасами. Других целей у этого документа не было, следует из слов Меркель.

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