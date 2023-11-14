Глава Минстроя пообещал Путину рекордный ввод жилья в 2023 году

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в 2023 году будет введено рекордное количество жилья в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«До конца года мы опять рекордные показатели дадим, Владимир Владимирович», — заявил он.

По его словам, 104 миллиона квадратных метров до конца текущего года в РФ будет сделано.

При этом Путин отметил, что улучшили жилищные условия семь миллионов человек в текущем году. Путин также заявил, что власти расселили почти два миллиона квадратных метров аварийного жилья — 104,4 тысячи человек. Кроме того, было благоустроено 7031 общественное пространство, подчеркнул президент и добавил, что в текущем году также было введено 83,6 млн квадратных метров жилья.

Ранее Путин спрогнозировал рекорд в строительстве жилья в 2023 году.