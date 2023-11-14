В Венгрии предостерегли от приема Украины в ЕС из-за возможной войны

Венгерский министр по делам Европейского союза (ЕС) Янош Бока призвал провести тщательную оценку последствий вступления Украины в Евросоюз, так как подобное развитие событий может принести войну в политическое объединение. Его слова с пресс-конференции в Вене приводит ТАСС.

«Когда начинаются переговоры с государством, которое находится в состоянии войны с соседней ядерной державой, то мы должны спросить себя, какова цель расширения Евросоюза, является ли целью расширения увеличение мирной зоны или импорт военного конфликта в ЕС», — заявил Бока.

Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо занять четкую позицию в отношении того, как присоединение Киева повлияет на организацию и ее граждан.

«Позиция Венгрии по этому вопросу заключается в том, что до начала переговоров с Украиной должны состояться стратегические консультации [по этому вопросу]», — сказал министр.

До этого Еврокомиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС.

Формальное решение о начале переговоров лидеры государств ЕС будут обсуждать на саммите, который 14–15 декабря пройдет в Брюсселе. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверял, что если Украина станет полноправным членом Европейского союза (ЕС), то будет для объединения активом, а не обузой.

Ранее в Литве рассказали, к чему приведет принятие Украины, Молдавии и Грузии в ЕС.