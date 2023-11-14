Путин сообщил, что почти 7 млн россиян улучшили жилищные условия в этом году

Почти семь миллионов россиян улучшили жилищные условия в 2023 году. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным, передает РИА Новости.

«У нас 2023 год, улучшили жилищные условия семь миллионов человек», — сказал Путин, уточнив, что это 3,2 млн семей.

Он также рассказал, что власти расселили почти два миллиона квадратных метров аварийного жилья — 104,4 тысячи человек. Кроме того, было благоустроено 7031 общественное пространство, подчеркнул президент и добавил, что в текущем году также было введено 83,6 млн квадратных метров жилья.

В октябре заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что более 500 территорий благоустроили по итогам всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

Ранее Путин спрогнозировал рекорд в строительстве жилья в 2023 году.