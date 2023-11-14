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Минобороны Германии подтвердило планы удвоить помощь Украине в 2024 году

Писториус подтвердил планы ФРГ удвоить помощь Украине в 2024 году до €8 млрд

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Mindaugas Kulbis/AP

Бундестаг может одобрить увеличение размеров помощи Украине в 2024 году уже в ноябре. Об этом со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса сообщает РИА Новости.

«Да, я надеюсь, что эти €8 млрд смогут поступить», — сказал он перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза. Министр также уточнил, что решение об этом Бундестаг, скорее всего, примет на следующей неделе (20–26 ноября).

По мнению главы германского Минобороны, это стало бы «очень четким и сильным сигналом» для Украины, что Германия «на их стороне». Также, по его словам, ФРГ продвигается в обучении украинских солдат и уже обучено 8 тысяч человек.

О том, что правящая коалиция Германии собирается увеличить помощь Украине на следующий год с €4 до 8 млрд, стало известно 11 ноября.

До того глава Минобороны ФРГ заявлял, что прекращение военной поддержки Киева не приблизит к окончанию конфликта на Украине. По словам Писториуса, он не видит другого пути, кроме как помогать Украине занять стратегически сильную позицию, а также в дальнейшем поддерживать ее.

Кроме того, Писториус предупреждал о необходимости готовиться к возможной войне на территории Европы.

Ранее Боррель назвал сумму военных поставок от ЕС Украине.

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