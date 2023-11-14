Россия не получала сигналов от Германии по возможному разговору Путина и Шольца

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что РФ пока не получала от ФРГ сигналов по вопросам переговоров по телефону президентов Владимира Путина и Олафа Шольца. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, подобные переговоры не анонсируются публично.

«Германской стороне известно, по каким каналам согласовывается возможность организации телефонных разговоров лидеров наших стран. Мы таких сигналов пока не получали», — сказал Нечаев.

Ранее сообщалось, что Путин никогда не исключает международные контакты и говорит о своей открытости к контактам, особенно на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления Шольца о готовности к диалогу с президентом РФ. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин был и остается сторонником результативных контактов, то есть контактов не ради процесса, а ради результата.

До этого Олаф Шольц заявил, что считает диалог с Путиным необходимым. Он отметил, что вел с российским лидером диалог в прошлом и намерен снова делать это в будущем.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о подготовке 12-го пакета антироссийских санкций.