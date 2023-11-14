На Сахалине ответили на претензии Японии в отношении Курильских островов

Депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников заявил РИА Новости, что в Японии поднимается вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов, однако, по его словам, в настоящий момент Япония де-факто находится под частичной оккупацией США.

Депутат отметил, что Соединенные Штаты на японской территории разместили свои военные базы. При этом он считает, что мирный договор между РФ и Японией необходим, но без территориальных уступок со стороны Российской Федерации.

«С Японией нужно дружить, торговать, развивать культурные и общественные связи, но под лозунгом «Курилы были, есть и будут российской территорией», — сказал Болотников.

По его мнению, в Японии всегда поднимают вопрос так называемых «северных территорий» в сложные для своей страны периоды истории.

«На части островов Японии размещены военные базы США. Их наличие де-факто — это признак частичной оккупации государства. Подобный опыт есть и у Страны восходящего солнца: в нарушение договоренностей она в 1905 году оккупировала Южный Сахалин, а позже и северную часть острова», — пояснил депутат.

До этого японские власти заявляли, что южная часть Курильских островов является «исконными японскими территориями, которые сейчас находятся под незаконной оккупацией России».

Ранее украинская Рада поддержала Японию по вопросу принадлежности южных Курильских островов.