Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине готовят правовую основу для сноса еще 300 памятников

И.о. минкульта Украины Карандеев заявил о лишении охранного статуса 300 памятников

close
100%
УИНП

Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил, что его ведомство готовит лишение охранного статуса 300 памятников, связанных с Советским Союзом и Россией. Об этом он заявил украинским СМИ.

Чиновник пояснил, что на данный момент в реестре находятся около 1,2 тыс. таких памятников.

«Из них 250 уже лишены соответствующего охранного статуса, в отношении 300 готовятся решения. То есть после того, как объект утрачивает охранный статус, его владелец уже может спокойно исполнять обязательства, предусмотренные законом, и демонтировать его», — заявил Карандеев.

До этого стало известно, что в Чернигове с памятника украинскому писателю Михаилу Коцюбинскому уберут цитату Максима Горького.

Сейчас на постаменте размещены слова Горького: «Большого человека потеряла Украина, долго и хорошо будет она помнить его добрую работу». Михаил Коцюбинский, чей памятник подвергнется «модернизации» является классиком украинской литературы.

Ранее в подконтрольном Украине Херсоне переименовали улицу Льва Толстого.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий