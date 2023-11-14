На Украине готовят правовую основу для сноса еще 300 памятников

Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил, что его ведомство готовит лишение охранного статуса 300 памятников, связанных с Советским Союзом и Россией. Об этом он заявил украинским СМИ.

Чиновник пояснил, что на данный момент в реестре находятся около 1,2 тыс. таких памятников.

«Из них 250 уже лишены соответствующего охранного статуса, в отношении 300 готовятся решения. То есть после того, как объект утрачивает охранный статус, его владелец уже может спокойно исполнять обязательства, предусмотренные законом, и демонтировать его», — заявил Карандеев.

До этого стало известно, что в Чернигове с памятника украинскому писателю Михаилу Коцюбинскому уберут цитату Максима Горького.

Сейчас на постаменте размещены слова Горького: «Большого человека потеряла Украина, долго и хорошо будет она помнить его добрую работу». Михаил Коцюбинский, чей памятник подвергнется «модернизации» является классиком украинской литературы.

Ранее в подконтрольном Украине Херсоне переименовали улицу Льва Толстого.