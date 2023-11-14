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Израиль призвал жителей севера Газы срочно эвакуироваться

Израиль призвал жителей севера Газы эвакуироваться на юг до 17:00 мск

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Israeli Defense Forces/Reuters

Армия Израиля призвала жителей севера сектора Газа срочно эвакуироваться на юг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Армия Израиля призвала жителей севера Газы до 16.00 местного времени (17.00 мск) срочно эвакуироваться на юг по дороге Салах Ад-Дина», — говорится в публикации.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее Армия Израиля ударила по туннелю ХАМАС, расположенному под мечетью.

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