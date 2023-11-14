В Северной Македонии прокомментировали возможный визит Лаврова на СМИД ОБСЕ

Вопрос о приезде главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пока остается нерешенным. Об этом журналистам сообщил глава дипломатического ведомства Северной Македонии Буяр Османи, передает ТАСС.

Он отметил, что на сегодняшний день Северная Македония обрабатывает запросы всех членов делегации РФ насчет виз и посещения страны.

«Мы проинформируем, когда по ним будет принято решение», — сказал Османи.

Глава МИД Северной Македонии указал, что в отношении руководителя российской дипломатии действуют рестрикции Европейского союза.

«Окончательное решение зависит от стран — членов Евросоюза. Нашим соседям, как и нам самим, нужно решить вопрос об открытии воздушного пространства», — добавил он.

В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что власти Северной Македонии без объяснения причины объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье.

Ранее США не выдали россиянам визы для участия в саммите АТЭС.