Еврокомиссия выделила еще €100 млн гуманитарной помощи Украине

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине дополнительные €100 млн гуманитарной помощи. Об этом сообщил ее представитель Балаш Уйвари.

По его словам, решение о дополнительных средствах приняли потому, что гуманитарная ситуация на Украине является катастрофой. Помимо Украины ЕК выделила еще €10 млн для Молдавии, чтобы там улучшили условия жизни украинских беженцев.

Также американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) выделила Украине $400 млн на реализацию ряда проектов. Отмечается, что из них было выделено $250 млн для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна.

8 ноября стало известно, что Франция тоже выделит дополнительные €200 млн для военной помощи Украине.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что правительство Франции обеспечит выделение кредитов на эту сумму, что даст возможность украинской армии получать французское оружие и боеприпасы.

При этом министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна намерена прекратить передачу оружия Украине из своих арсеналов.

Ранее стало известно, что в США опасаются полного прекращения поддержки Киева.