В Азербайджане ответили на обвинения Борреля в адрес Баку

В Азербайджане раскритиковали недавние высказывания Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Обвинения в адрес Азербайджана, намеренно искажающие реалии в регионе, озвученные (…) Жозепом Боррелем на пресс-конференции в Брюсселе 13 ноября 2023 года (…) являются совершенно неадекватными и неприемлемыми», — говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана.

В министерстве также заявили, что Евросоюз проявлял безразличие к «вооруженной агрессии Армении против суверенных территорий Азербайджана» на протяжении десятков лет (имеется в виду Карабахский конфликт. – Газета.Ru) и отказался осудить политику этнических чисток, в результате которой около 1 млн азербайджанцев стали внутренне перемещенными лицами.

МИД Азербайджана подверг критике стремление ЕС к поставкам оружия Армении, что «подрывает мир и стабильность в нашем регионе и поощряет политику, ведущую к новым конфронтациям».

«Использование языка угроз в отношении Азербайджана неприемлемо», — резюмировали в МИД республики.

13 ноября ЕС предупредил Баку о жестких последствиях при нарушении суверенитета Армении.

«Наш сигнал Азербайджану четок: любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении неприемлемо», — заявил Жозеп Боррель на пресс-конференции.

В сентябре Армения подала в суд ООН на Азербайджан. Армянская сторона потребовала от суда принятия временных мер «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

Ранее стало известно, когда суд ООН вынесет решение о мерах в отношении Азербайджана.