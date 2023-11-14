Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства РФ

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 14 ноября, приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривает, что материнский капитал будет выплачен только гражданам РФ на момент рождения ребенка, и только в случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. Об этом сообщает РИА Новости.

Жителям новых регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства.

Отмечается, что если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2024 года.

14 ноября стало известно, что сертификаты на получение материнского капитала за первые девять месяцев 2023 года получили более 373 тыс. российских семей. Материнский капитал — мера господдержки семей в России, подразумевающая выплаты за первенца и последующих детей. За одного ребенка, родившегося после 2020 года или позже, государство выплачивает 586 946,72 рубля. За второго — 775 628,25 рубля.

Ранее стало известно, что в Госдуме сомневаются в эффективности закона о «приземлении» зарубежных онлайн-игр.