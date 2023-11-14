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Венгрия раскрыла детали 12-го пакета санкций ЕС против России

Сийярто: в 12-м пакете санкций ЕС против России нет ограничений против атома

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AP

В предварительном проекте 12-го пакета санкций Евросоюза против РФ нет ограничения деятельности российской атомной промышленности. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

»<...> Те предварительные предложения (12-го пакета санкций), о которых мы на данный момент знаем, не содержат санкций против ядерной промышленности», — приводит слова Сийярто РИА Новости.

О том, что Венгрия будет блокировать принятие нового пакета антироссийских санкций, если в него будут включены газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности, Петер Сийярто заявлял неоднократно. По его словам, подобные меры противоречат венгерским национальным интересам.

Речь в данном случае идет в том числе и о строительстве атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, график возведения которой 14 ноября подписали представители венгерской стороны и «Росатома». Достроить «Пакш-2» планируют в начале 2030-х.

Ранее стало известно, что в строительстве АЭС в Венгрии примут участие иностранные компании.

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