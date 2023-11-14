Министр обороны Франции посетит Израиль впервые за 23 года

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поездку на Ближний Восток, в том числе в Израиль, в ходе которой он обсудит ситуацию в секторе Газа и другие вопросы региональной безопасности. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он уточнил, что это будет первый визит французского министра обороны в еврейское государство с 2000 года.

«По просьбе Президента Республики я сегодня совершаю поездку на Ближний и Средний Восток для обмена мнениями о ситуации в Газе и региональной безопасности в развитие многочисленных контактов, которые мы поддерживали с 7 октября», — написал Лекорню.

Он отметил, что поездка начнется в Египте и продолжится в Персидском заливе.

«Она завершится в пятницу в Израиле, что станет первой поездкой министра обороны Франции [в эту страну] с 2000 года», — отмечается в публикации.

До этого президент Франции выразил мнение, что Израиль имеет право на самооборону в условиях нападения ХАМАС 7 октября. Одновременно он напомнил об ответственности властей еврейского государства за сохранение жизни мирного населения.

Ранее Макрон осудил удары Израиля по сектору Газа.