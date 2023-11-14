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В Австрии высказались о летальном оружии для Украины

Глава МО Австрии Таннер заявила, что страна не поставляет Киеву летальное оружие

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Depositphotos

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что Вена из-за своего нейтрального статуса не поставляет Украине летальное вооружение и боеприпасы. Она подчеркнула, что страна помогает Киеву другими способами, передает ТАСС.

«Мы помогаем Украине другими способами, передаем гуманитарную и финансовую помощь, принимаем беженцев. Единственное, что мы не делаем, так это не поставляем летальное оружие и боеприпасы», — заявила Таннер.

Она отметила, что для Австрии военные поставки «не являются обязательными». Кроме того, Вена не передает боеприпасы другим странам Европейского союза (ЕС), которые истощили свои запасы из-за помощи Киеву, сказала глава военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не сможет передать Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, у Киева в связи с этим есть много вопросов.

До этого руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе разговора Ермак отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов Украине для успешного противостояния российской армии.

Ранее на Украине сообщили, что не ждут от ЕС обещанный миллион снарядов.

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