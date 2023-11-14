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В МИД России прокомментировали скорый визит миссии ЕС на Украину

МИД РФ предупредил, что поставки оружия из ЕС на Украину усилят напряженность

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ожидающийся в декабре визит представителей Евросоюза в Киев с обсуждением поставок оружия будет способствовать нагнетанию напряженности. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает ТАСС.

«Я могу это охарактеризовать как еще один пример безответственной политики Евросоюза, который, к сожалению, симпатизируя нацистскому режиму в Киеве, накачивает его оружием, тем самым не достигая никаких целей», — заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

13 ноября стало известно, что Киев планирует получить от Европейского союза €20 млрд, которые будут зачислены в специальный фонд помощи Украине.

Кроме того, от ЕС ожидают поставок боевой авиации, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, бронированных машин, танков, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, радаров, дронов, дальнобойных ракет и другого вооружения.

8 ноября премьер Украины выразил надежду, что ЕС начнет переговоры о членстве страны уже в этом году. Формальное решение об этом будет обсуждаться на саммите, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, когда будет решающий момент в конфликте.

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