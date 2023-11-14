Глава МИД Латвии заявил пранкерам, что страну «не радует» помощь Украине

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что Ригу «не радует» постоянная помощь Украине, однако другого выбора «не видно». Запись разговора с министром иностранных дел доступна в группе пранкеров во «ВКонтакте».

«Мы помогали им в восстановлении. Мы помогали им оружием. Мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует, но мы не видим выбора», — пожаловался Кариньш.

Говоря о прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО в июле, Кариньнш подчеркнул, что все стороны «придерживались в основном одних и тех же взглядов и мнений». В то же время он отметил, что лидеры стран Запада понимают, что события на Украине на закончатся быстро и будут стоить денег.

«Потому что мы все время помогаем украинцам. А в итоге это означает расходование средств на оказание помощи Украине», — констатировал глава МИД Латвии.

До этого Вован и Лексус опубликовали запись беседы с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони. В разговоре с ними она призналась, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило на фронте, а от конфликта с Россией многие устали.

Ранее премьер Италии Мелони сообщила об отставке ее советника после пранка блогеров Вована и Лексуса.