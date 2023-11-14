В Кремле отвергли обвинения США в адрес РФ и КНР в оказании помощи КНДР по обходу санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно голословными обвинения в адрес Российской Федерации и Китая в оказании помощи КНДР по обходу санкций, связанных с контролем над вооружениями.

Таким образом представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами прокомментировали утверждения главы Минобороны США Ллойда Остина, что Москва и Пекин якобы оказывают такую помощь Пхеньяну.

Песков подчеркнул, что подобные заявления ничем не подтверждены, и каждое новое подобное утверждение лишь еще больше девальвирует все остальные на этот счет.

Остин также заявлял, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают Северной Корее наращивать свой военный потенциал, а также ростом уровня военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

По его словам, КНДР якобы предоставляет российской стороне вооружения для использования в специальной военной операции на Украине, а РФ в свою очередь якобы оказывает все большую поддержку северокорейцам в «широкомасштабной противоправной деятельности».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».