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В Кремле прокомментировали публикацию об «имитации» возврата валютной выручки

Правительство проверит данные о круговороте рублей для возврата валютной выручки

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что экономический блок российского правительства, скорее всего, проверит информацию о сложностях, с которыми столкнулся бизнес в связи с требованием о продаже валюты.

Он отметил, что если информация найдет свое подтверждение, то вопрос будут прорабатывать.

Представителю Кремля задали вопрос на тему публикаций в средствах массовой информации о том, что экспортеры, которые получают выручку за рубежом в рублях, согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки должны покупать на них валюту, переводить в банки Российской Федерации и там снова менять на рубли, уже на внутреннем рынке.

«Это вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию, обратит на нее внимание», — сказал Песков.

На вопрос о том, допускает ли Кремль корректировку указа об обязательной продаже валютной выручке, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что не может сказать, доносилась ли информация участниками экономической деятельности до правительства.

До этого экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявлял, что указ президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки, который распространяется на некоторых экспортеров, позитивно скажется на курсе рубля.

ЦБ ранее сообщил, что в сентябре россияне приобрели валюты почти на 40 млрд рублей.

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