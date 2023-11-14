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В Кремле ответили на вопрос об участии Пашиняна в саммите ОДКБ в Минске

Песков: в Кремле сожалеют из-за отсутствия Пашиняна на саммите ОДКБ в Минске

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Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

Москва выражает сожаление в связи с тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Если это действительно так, то можно выразить сожаление… У каждого главы государства могут быть свои обстоятельства», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об участии Пашиняна в саммите.

По его словам, ОДКБ сохраняет свою актуальность, и те встречи, которые проводятся в рамках организации, свидетельствуют об этом.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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