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В Кремле ответили на заявления Санду, что Россия не уважает граждан Молдавии

Песков: в Молдавии много сторон развивают сотрудничество с Россией

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Zak Bennett/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинг прокомментировал заявления президента Молдавии о том, что Россия якобы не уважает граждан республики. Он напомнил о результатах недавних муниципальных выборов, где победу одержала не ее партия.

«Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты выборов, которые только что состоялись. <...> Результаты этих муниципальных выборов в Молдавии как раз свидетельствуют об обратном. Что людям больше импонируют те политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений со стороны руководства Молдавии. <...> В Молдавии много сторон развивают сотрудничество с нашей страной. В том числ результаты последних муниципальных выборов об этом наиболее ярко свидетельствуют», — подчеркнул Песков.

До этого Майя Санду заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией. При этом глава страны обвинила РФ в неуважении интересов граждан Молдавии. Также Санду возложила на РФ вину за сокращение объемов поставок газа в республику. Также она заявила о попытке Москвы сменить власть в Кишиневе.

Также глава Молдавии заявляла, что не беспокоится из-за отсутствия согласования отчета аудита долга перед «Газпромом» наблюдательным советом «Молдовагаза», поскольку есть доказательства, что он составляет не $700 миллионов, а $9 млн.

Ранее в Молдавии суд отклонил иск президента Санду к экс-премьеру о клевете.

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