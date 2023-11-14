В Кремле не исключили посещение Путиным Всемирного русского народного собора

Президент России Владимир Путин может посетить ближайшее заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС). Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не исключаем его [посещения ВРНС], мы своевременно вам об этом сообщим», — ответил Песков на вопрос, есть ли посещение заседания в графике президента.

До этого сообщалось, что Путин планирует встретиться с представителями избирательных органов 15 ноября.

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор пройдет 27–28 ноября в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла и будет посвящен теме «Настоящее и будущее Русского мира».

ВРНС был создан и впервые состоялся в 1993 году. В собор входят представители традиционных религий, общественных движений, власти, а также деятели культуры и науки. Цель ВРНС — создание коалиции нравственно ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества. Собор имеет представительство при ООН.

Ранее отделение Всемирного русского народного собора открылось в Адыгее.