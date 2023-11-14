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В Кремле не исключили посещение Путиным Всемирного русского народного собора

Песков: посещение Путиным Всемирного русского народного собора не исключено

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин может посетить ближайшее заседание Всемирного русского народного собора (ВРНС). Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не исключаем его [посещения ВРНС], мы своевременно вам об этом сообщим», — ответил Песков на вопрос, есть ли посещение заседания в графике президента.

До этого сообщалось, что Путин планирует встретиться с представителями избирательных органов 15 ноября.

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор пройдет 27–28 ноября в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла и будет посвящен теме «Настоящее и будущее Русского мира».

ВРНС был создан и впервые состоялся в 1993 году. В собор входят представители традиционных религий, общественных движений, власти, а также деятели культуры и науки. Цель ВРНС — создание коалиции нравственно ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества. Собор имеет представительство при ООН.

Ранее отделение Всемирного русского народного собора открылось в Адыгее.

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