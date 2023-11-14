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В Польше объяснили, почему Зеленский пойдет на проведение выборов

Do Rzeczy: Зеленский не захочет откладывать выборы из-за падающей популярности

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Thomas Peter/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский не откажется от проведения президентских выборов в следующем году, несмотря на продолжающиеся боевые действия, так как его популярность продолжает падать, а рейтинги действующего главкома ВСУ Валерия Залужного расти. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.

«И выборы обязательно состоятся, даже несмотря на то, что идет война: президент Зеленский не захочет их откладывать, потому что его поддержка падает с каждым месяцем. В свою очередь, генерал Залужный становится все более популярным…» — следует из текста.

Кроме того, Валерий Залужный все чаще выступает публично, в том числе в западных СМИ, уточняет издание.

6 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении к нации, что сейчас не время для проведения выборов в стране. По его мнению, государственным структурам следует сосредоточиться на вопросах обороны и не тратить энергию и силы на что-либо другое.

9 ноября сообщалось, что Украина рискует остаться без западных союзников из-за отказа от проведения выборов.

Ранее раскол между Зеленским и военными объяснили провалами на фронте.

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