Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали данные о «нелегальной» перевозке российской нефти

Песков о возможном обходе санкций: Россия адаптировалась к санкционному режиму

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Минфин США направил управляющим компаниям запрос о танкерах, которые могли перевозить российскую нефть в обход санкций.

По словам представителя Кремля, несмотря на непрекращающиеся санкционные устремления американских властей, Российская Федерация научилась адаптироваться под эти условий.

Песков подчеркнул, что Россия в условиях санкций действует так, как это наибольшим образом соответствует ее интересам.

Агентство Reuters сообщало, что Министерство финансов США запросило у 30 управляющих компаний сведения о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта нефть России в обход введенных Западом санкций.

По словам собеседника Reuters, некоторые из упомянутых судов якобы были вовлечены в транспортировку российской нефти из портов Козьмино и Приморск на берегу Финского залива.

В самом Минфине США эту информацию не прокомментировали.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий