В Кремле прокомментировали данные о «нелегальной» перевозке российской нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Минфин США направил управляющим компаниям запрос о танкерах, которые могли перевозить российскую нефть в обход санкций.

По словам представителя Кремля, несмотря на непрекращающиеся санкционные устремления американских властей, Российская Федерация научилась адаптироваться под эти условий.

Песков подчеркнул, что Россия в условиях санкций действует так, как это наибольшим образом соответствует ее интересам.

Агентство Reuters сообщало, что Министерство финансов США запросило у 30 управляющих компаний сведения о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта нефть России в обход введенных Западом санкций.

По словам собеседника Reuters, некоторые из упомянутых судов якобы были вовлечены в транспортировку российской нефти из портов Козьмино и Приморск на берегу Финского залива.

В самом Минфине США эту информацию не прокомментировали.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.