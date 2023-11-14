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Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента России

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений, касающихся процедуры выборов главы государства. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Документ, в частности, уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Такой работой смогут заниматься только те лица, у которых есть на это право согласно законодательству РФ. При этом их обязуют следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, содержащихся в списках избирателей и иных документах.

Кроме того, вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Проводить ее там смогут исключительно представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

На заседания избиркомов смогут присутствовать только те представители СМИ, которые работают на основании трудового договора.

В документе уточняются и правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом. В частности, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья россиян, то сроки голосования могут быть изменены.

Кроме того, в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата в президенты РФ вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования — 14 ноября.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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