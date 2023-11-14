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Политолог объяснил, почему митинги за ротацию солдат ВСУ являются бесполезными

Политолог Безпалько: митинги за ротацию солдат ВСУ ни к чему не приведут

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Thomas Peter/Reuters

Протесты родственников военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с требованием провести ротацию и вернуть солдат, которые больше года находятся на фронте, не имеют смысла. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Богдан Безпалько.

«Это ни к чему не приведет. Во-первых, протесты очень слабые. Во-вторых, на Украине привыкли к постоянным протестам, начиная с 2004 года, со времен первого майдана», — уверен эксперт.

Он предположил, что протестные митинги родственников бойцов ВСУ могут являться неким фактором политической борьбы против президента Украины Владимира Зеленского. Разжигать бунты, по мнению политолога, могут как западные спецслужбы, так и внутренние противники действующего украинского лидера.

Сообщалось, что в ноябре акции протеста прошли во Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге, в них приняли участие несколько десятков человек. Митингующие принесли плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.

До этого глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Алексей Данилов допустил демобилизацию части военнослужащих ВСУ при условии создания правовой базы.

Ранее политолог предрек появление на Украине антивоенного движения.

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