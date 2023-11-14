В офисе Зеленского не согласны с предложением экс-генсека НАТО по Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина может быть принята в Североатлантический альянс без утраченных территорий, является неосуществимой. Такое мнение он высказал во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Ранее газета The Guardian писала, что Андерс Фог Расмуссен обсуждал этот вопрос с советником главы офиса президента Украины в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. По его мнению, исключение из состава Украины территорий, контролируемых РФ, уменьшит угрозу прямого конфликта НАТО с Москвой, а Украина получила бы в таком случае гарантии, которые позволили бы ей спокойно наращивать военные силы.

«Это мнение Андерса. ...Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет», — сказал Ермак, подчеркнув, что для Украины очень важно вернуть Донбасс и Крым.

Он также согласился с мнением ведущего о том, что идея экс-генсека НАТО является неосуществимой. «Когда я в первый раз прочитал эту статью, я подумал так же», — добавил глава офиса украинского лидера.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.