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В Китае ответили, что США должны сделать для налаживания отношений

Синьхуа: США нужно правильное понимание Китая для налаживания отношений

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Global Look Press

США требуется сформировать правильное понимание Китая, чтобы наладить отношения. Об этом заявило китайское государственное агентство Синьхуа по случаю визита председателя КНР Си Цзиньпина в Штаты.

Агентство отметило, что в последнее время усиливается тенденция позитивного взаимодействия Китая и США. С одной стороны, США продолжают вводить ограничения в области технологического и торгово-экономического сотрудничества, но с другой — они стремятся наладить контакт с Китаем.

Авторы статьи отметили, что Китай и США являются двумя крупнейшими экономиками в мире. Отношения этих стран — наиболее важные двусторонние отношения в мире, и ни две страны, ни мир не смогут вынести конфликта между этими сторонами.

«Ключом к налаживанию отношений с Китаем для США является формирование правильного понимания Китая, отказ от мышления «игры с нулевой суммой», наращивание и расширение сотрудничества, а также продолжение продвижения стабилизации...» — заключили авторы.

По из мнению, развитие и прогресс в отношениях Китая и США могут стать возможностями, а общих интересов у этих стран стало больше.

До этого помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден решительно настроен восстановить связи между американскими и китайскими военными.

Ранее стало известно, что в Калифорнии в рамках своего визита в США пройдет ужин с Си Цзиньпином, куда придут его «старые друзья». По данным Bloomberg, эти люди познакомились с будущим китайским лидером 38 лет назад.

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